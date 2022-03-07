7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление генпрокурора Украины о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте отдельных деятелей культуры Российской Федерации.

Тимур Кондратьев, , 14:36 — REGNUM Заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова и режиссёра Никиты Михалкова, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Украина и сейчас не перестаёт удивлять своим идиотизмом», — отмечает Батыр Ш.

Многие пользователи не восприняли данную новость всерьёз. Граждане уверены, что украинские власти не имеют какой-либо возможности проводить репрессии в отношении российских деятелей культуры.

«Ну теперь Газманов с Михалковым все глаза проплачут… Горе-то какое! Не смешили бы кур своими заочными арестами. Только что мимо меня пробежал Газманов с пакетом сухарей, спешит со всех ног в вашу тюрягу. Встречайте!» — шутит Елена И.

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные судебные решения говорят о катастрофическом интеллектуальном уровне украинских судей.

«Идиотизм на Украине всё больше усиливается. Видимо, песня Газманова для них — как соль с чесноком для нечисти», — предполагает Tatyana N.

Часть людей уверена, что после успешного завершения военной спецоперации России на Украине все эти преступные судебные решения окажутся в материалах уголовных дел в отношении украинского руководства.

«Во идиоты! Скоро украинских судей самих закуют в наручники и будут судить», — считает Алексей К.

«Думается мне, когда российские войска возьмут под контроль Киев, то на скамье подсудимых будут сидеть совсем другие личности, а не Газманов с Михалковым», — написал Андрей Т.

«Совсем скоро юрисдикция этого «суда» будет ограничиваться исключительно тюрьмой, в которой долгие годы будут «заседать» эти судьи. Зеленский там явно не единственный клоун», — указывает Артём Л.

«Скоро будет 9 Мая. Вот Газманов и выступит на главной площади в Киеве. В освобождённом от нацистов Киеве», — пишет Александр О.

Олег Газманов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что украинским властям стоило бы уже осознать, что преследования российских граждан оборачиваются всегда против них самих.

«Шойгу на допрос же вызывали, вот он и приехал. А теперь ноют», — заметил Максим К.

«Шойгу тоже на допрос вызывали. Так что вот, он пришёл. Но почему-то бандеровцы сразу приуныли. Видать, для поднятия настроения им нужны ещё и российские артисты», — подозревает Константин Ч.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководство Украины топит своё население в безумии.

«Я понять не могу. То Михалков, то Газманов. Они по какому признаку отбирают себе «врагов», интересно? По-моему, это всё происходит случайным образом. Видимо, украинские власти так издеваются над своим же народом», — поделился своим мнением Владимир К.

«Российский Газманов им не нравится, а вот топятся до сих пор российским газом. Сумасшедший дом не перестаёт поднимать настроение. Несмотря даже на весь этот кошмар», — отмечает Валерия В.

Напомним, 5 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова и режиссёра Никиты Михалкова, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины.