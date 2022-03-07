Воронеж, , 00:03 — REGNUM Известный театральный режиссер Михаил Бычков покидает пост художественного руководителя международного Платоновского фестиваля. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети 6 марта.

Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков Павел Ищенко © ИА REGNUM

«9 марта я завершаю свою работу в качестве художественного руководителя Платоновского фестиваля», — написал Бычков.

Бычков пояснил, что намерен сосредоточиться на работе в Камерном театре, который является главным проектом его жизни.

Как напоминает ИА REGNUM, Михаил Бычков руководил Платоновским фестивалем много лет, фактически с момента его создания. Также он является советником губернатора Воронежской области по культуре, в 2018 году вошёл в состав совета при президенте РФ по культуре и искусству.