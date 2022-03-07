Воронеж, , 00:00 — REGNUM Система безналичной оплаты в городском общественном транспорте Воронежа изменится с 7 марта, сообщила пресс-служба администрации города.

Терминал безналичной оплаты в автобусе Voronezh-city.ru

На всех городских маршрутах прекращается приём для оплаты проезда виртуальных карт Visa и MasterCard. С 7 марта оплата посредством телефона и других гаджетов с привязкой виртуальных карт данных платёжных систем будет невозможна.

Для держателей карт платёжной системы «Мир» ничего не изменится. Также останется возможной оплата пластиковыми картами Visa и MasterCard.

Между тем, уже 6 марта держатели карт Visa жаловались на сложности с проведением оплаты за проезд в воронежском транспорте. Операторы безналичной оплаты пояснили, данные сбои являются локальными.