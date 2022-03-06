Лондон, , 23:53 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Эвертон». Игра пройдет 7 марта в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

После 25-ти сыгранных матчей «шпоры», одержав тринадцать побед, потерпев девять поражений и набрав 42 очка, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» с 22-мя очками идет на семнадцатой позиции.

Стоит отметить, что «ириски» одержали лишь одну победу и потерпели пять поражений в последних шести матчах АПЛ.

Последняя очная встреча «Тоттенхэма» с «Эвертоном», состоявшаяся 7 ноября 2021 года в рамках 11-го тура регулярного сезона АПЛ, завершилась со счетом 0:0.