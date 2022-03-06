Санкт-Петербург, 6 марта, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Завтра, 7 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Уфу». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросян.

Последний матч «Зенита» с «Уфой» завершился боевой ничьей со счетом 1:1. Забитыми мячами отличились Малком (10' Ярослав Ракицкий) и Гамид Агаларов (74' Вячеслав Кротов).

На данный момент «сине-бело-голубые» с двенадцатью победами и 41-м набранным очком занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа», набрав шестнадцать очков, идет на предпоследнем пятнадцатом месте в зоне вылета.