7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили гибель одного из представителей украинской делегации на переговорах с Россией.

Артур Савин, , 03:51 — REGNUM Сообщение главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины о том, что участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб якобы в ходе выполнения специальной задачи, несмотря на утверждение украинского депутата Александра Дубинского, что делегата убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Санкции на своих граждан, мародёрство, казни без суда и следствия, убийство своих же официальных лиц… вот она — свободная Украина! Но исчадием ада выставляют почему-то Россию», — отмечает Vladimir R.

Многие пользователи были по-настоящему шокированы данной информацией. Граждане пришли к выводу, что военизированные бандформирования на территории Украины теперь представляют опасность не только для простых граждан, но и для представителей украинской элиты.

«Вот они контуженые, конечно! Какие тут, на фиг, переговоры? Они своих готовы валить, а безумная украинская гопота слепо ведь верует в то, что это якобы ради светлого будущего. Сейчас уже даже уничтожать-то сильно этих нациков не нужно, они сами друг друга скоро перестреляют. В Европе беженцы за своё свинское поведение тоже пинка получат. Даже в сравнении с арабами в Европе эти больше на неандертальцев похожи. Это же надо так умудриться — людей до нечеловеческого состояния за 20 лет довести!» — поражается Денис С.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что смерть настигла именного того представителя украинской делегации на переговорах с Россией, который хотя бы выглядел прилично.

«Единственный приличный человек из «группы переговорщиков», и того убили! О чём ещё с этой бандой нацистов в руководстве Украины разговаривать?! Прогрессивные и демократичные ЕС и США опять ничего страшного в этом не увидят?» — интересуется Сергей Н.

Часть людей полагает, что после случившегося не стоит ожидать от последующих раундов переговоров серьёзных подвижек в сторону урегулирования ситуации на Украине.

«В таком случае любые переговоры теряют смысл. Переговорщиков терроризируют, они не свободны в своём решении и находятся под постоянным прицелом обыкновенных бандитов», — считает Romualdas R.

Ряд пользователей уверены, что неонацистские бандитские группировки на Украине окончательно вышли из-под контроля украинских властей.

«Единственное, что для меня очевидно сейчас, что Зеленский не обладает абсолютно никакими полномочиями над нацбатами. Он им вообще ничего не может приказать. То есть он президент, но при этом у этих есть свои полевые командиры, которые между собой ещё и власть умудряются делить», — указывает Ольга Н.

Нашлись и те, кто нашли истинную причину бегства украинского президента на территорию Польши — страх перед своими же неонацистскими группировками.

«Теперь понятно, почему Зеля навострил лыжи в Польшу. Понял, видимо, что хозяева избавятся от него по-тихому, чтобы потом язык не развязался у него. А спишут всё, конечно же, на Россию», — предполагает Александр Б.

«Посмотрев на весь этот трэш, убежал пархатый крысёныш в Польшу. Ну что, за что теперь будут бандерофашисты подыхать там? Надо требовать, чтобы Зеленского выдали для суда над ним, он несёт ответственность за убийства людей в Донбассе за прошедшие годы. Вот так», — поделился своим мнением Евгений К.

Напомним, 5 марта главное управление разведки минобороны Украины сообщило о том, что участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб в ходе выполнения специальной задачи. С другой стороны, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что Киреев был убит при задержании сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в госизмене.