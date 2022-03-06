Барселона, Испания, 6 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Как сообщает издание Diario Sport, руководство каталонской «Барселоны» не может договориться с 22-летним центральным защитником сборной Уругвая Рональдом Араухо о продлении контракта.

«Барселона»

Текущее соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость уругвайского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Араухо выступает за «Барселону» с 29 августа 2018 года после перехода из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 21-м туре исанской Примеры 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами в ворота мадридского «Атлетико», «Севильи» и «Гранады».