Турин, Италия, , 23:08 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Уэстон Маккени пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом 6 марта сообщил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Логотип Ювентуса

«Сезон для Уэстона окончен из-за травмы. Он вернется в следующем», — цитирует Аллегри итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Маккени получил травму 22 февраля 2022 года в матче 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 (1:1). Позже у американского полузащитника был диагностирован перелом второй и третьей плюсневых костей левой ноги.

В текущем сезоне Уэстон Маккени принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.