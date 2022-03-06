Москва, , 23:01 — REGNUM Информацию о намерениях украинских военнослужащих и националистов атаковать Крым и Донбасс 8 марта проверит Следственный комитет (СК) России. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Александр Иванович Бастрыкин (председатель СК России) поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта глава Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке заявил, что наступательную операцию в Донбассе и Крыму Украина планировала начать 8 марта.

Читайте также: Пушилин: ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс 8 марта