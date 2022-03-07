7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 03:47 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, а ликвидация украинской системы ПВО практически завершена, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

»Надо порадоваться тому, что у нас самая лучшая армия в мире. И российский солдат несёт мир и согласие. Слава Богу, что есть те, кто защищает свет от тьмы!» — написал Владимир Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия следует ранее оговоренному плану: демилитаризирует и денацифицирует Украину. Военные объекты, представляющие угрозу для Российской Федерации, практически уничтожены, а число неонацистов редеет с каждым днём.

«По всей Украине солдаты и офицеры ВСУ бросают технику, оружие, форму, покидают позиции, воинские части и уходят домой. Зарубежные корреспонденты на освобождённых Россией территориях фиксируют брошенные полевые лагеря, технику, боеприпасы, форму и документы. ВСУ поняли, что власти на Украине больше нет, что военное командование их бросило и оставило на произвол судьбы. Военные принимают верное решение — всё бросить и вернуться к семьям домой», — написала Жасмин И.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никакого сомнения в том, что военная спецоперация России по защите Донбасса является сугубо вынужденной мерой, иначе бы бандеровцы направили всю свою военную инфраструктуру против нашей страны и жителей Донбасса.

«Идёт спецоперация по уничтожению украинских нацистов, которые восемь лет убивали мирное население Донецка и Луганска. Тот факт, что России пришлось уничтожить всю украинскую военную инфраструктуру, может говорить лишь об одном — вся эта машина убийства была направлена против Донбасса», — считает Батыр Ш.

Часть людей считает, что у всего мира не должно больше быть сомнений в том, что российская армия — одна из самых сильных на планете.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Россия продемонстрировала полное военное превосходство на Украине. Тут, кстати, стоит учитывать, что Вооружённые силы РФ бьются не в полную силу и не всем составом. Тем не менее нацисты несут колоссальные потери как в инфраструктуре, так и в живой силе. Слава русскому солдату!» — пишет Лена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в отличие от нацистской украинской власти в России не намерены достигать своей цели любыми средствами, поэтому Вооружённые силы РФ берегут мирное население Украины, которое, к сожалению, украинские силовики используют в качестве живого щита.

«Почти вся» — это ещё не вся. Так что прошу комментаторов не заниматься шапкозакидательством, а осознать, что нацисты последние восемь лет на Украине время зря не теряли, они достаточно неплохо окопались на территории жилых зон. Видимо, понимали, что в открытом поле российская армия их раскатает. Теперь, словно крысы, прячутся за спинами простых украинских жителей», — отмечает Руслан Г.

«Нацики все ушли в города. Держат своё население за скот, а с российскими солдатами воюют исключительно исподтишка. Это не воины, это настоящие террористы. Когда наступит капитуляция Украины, следует отменить временно мораторий на смертную казнь, чтобы не содержать эту падаль нацистскую в тюрьмах», — предлагает Николай О.

Напомним, 5 марта президент России Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний о том, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, а ликвидация украинской системы ПВО практически завершена.