Доха, , 22:52 — REGNUM Международная федерация гимнастики (FIG) намерена обратиться в независимую организацию GEF (Фонд гимнастической этики) с просьбой открыть дисциплинарное дело в отношении 20-летнего российского гимнаста Ивана Куляка.

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«Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в GEF с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — говорится в сообщении пресс-службы FIG.

Иван Куляк занял третье место в упражнении на брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На церемонию награждения российский спортсмен вышел с изображением буквы Z на форме (в России с использованием символа Z проходят акции в поддержку армии страны).