Москва, 6 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Федерация хоккея Финляндии просит своих игроков, выступающих в Континентальной Хоккейной Лиге, немедленно покинуть клубы регулярного чемпионата. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Вилле Покка

На данный момент хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев» покинул 28-летний финский нападающий Маркус Гранлунд. Ранее сообщалось, что защитники Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракт с омским «Авангардом», выплатив необходимую компенсацию согласно регламенту.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 первое место с 34-мя победами и 71-м набранным очком занял «Металлург» из Магнитогорска.