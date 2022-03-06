Вашингтон, 6 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 34-летний канадский голкипер хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс возобновил тренировки на льду. Об этом 6 марта сообщили на официальном сайте команды. При этом сроки возвращения Прайса пока не называются.

Nhl.com Хоккеисты Монреаля

В текущем сезоне Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 Кэри Прайс еще не сыграл ни в одном матче, так как продолжает восстанавливать после операции на колене, перенесенной после завершения сезона 2020/21.

На данный момент «Монреаль Канадиенс» с пятнадцатью одержанными победами и 37-ю набранными очками занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице восточной конференции НХЛ 2021/22.