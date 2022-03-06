Донецк, , 22:26 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) по состоянию на 6 марта освободили уже 68 населенных пунктов, ранее оккупированных вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на вечер 6 марта освобождены 68 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины, — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. — … Группировка войск ДНР вышла на границу с Запорожской областью и установила контроль над рядом населенных пунктов».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что на сторону ДНР с начала спецоперации перешли более сотни военнослужащих ВСУ.