Берлин, 6 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины. Об этом Шольц написал в Twitter.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц

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По его словам, Европа становится более сплоченной, об этом свидетельствует единая реакция в виде введения антироссийских санкций и готовность принять беженцев с Украины.

«Сегодня я говорил об этом с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — написал он.

Напомним, ранее издание The Hill сообщило, что введение антироссийских санкций может привести к непредсказуемым последствиям в сфере экономики для Соединенных Штатов и их союзников.

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