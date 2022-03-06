Вашингтон, 6 марта, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций может привести к непредсказуемым последствиям в сфере экономики для Соединенных Штатов и их союзников, пишет The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что предпринимаемые западными странами «попытки разрушить российскую экономику» могут «привести к серьезным и непредсказуемым последствиям в США и в странах, являющихся их союзниками».

Также сообщаемся, что блокировка поставок российской нефти наверняка приведет к повышению стоимости горючего, учитывая наличие глобальных связей на нефтяных рынках.

США являются нетто-экспортером нефти, однако повышение спроса на их нефть повысит цены на энергоносители по всему миру, пишет газета.