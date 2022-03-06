Москва, 6 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ближайшее время примет участие в крупном международном мероприятии. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«У российского министра запланирован зарубежный визит, — сказала дипломат. — Я думаю, что мы подробности сможем сказать завтра, подтвердить».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство иностранных дел России потребовало от стран аккредитации российских посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях.