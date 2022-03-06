Москва, 6 марта 2022, 22:04 — REGNUM Социальная сеть TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России, говорится в сообщении соцсети в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
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