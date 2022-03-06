Неаполь, Италия, 6 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» в центральном матче 28-го тура чемпионата Италии сыграет с «Миланом» Стефано Пиоли. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Игра состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», а матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини.

Составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Петр Зелиньский, Маттео Политано, Станислав Лоботка, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье, Исмаэль Беннасер, Рафаэл Леау, Джуниор Мессиас, Оливье Жиру.