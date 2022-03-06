6 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM В петербургском ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове надоевшую всем горожанами зиму проводили народными гуляниями, выступлениями уличных театров и музыкальных коллективов, конными трюками и масленичными угощениями. На Елагином острове 6 марта побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

В программе праздника были масленичные заигрыши музыкантов, народные песни и пляски, показательные выступления профессиональных наездников центра казачьей джигитовки «Багмут» из Ленинградской области, хороводы и мастер-классы по художественной ковке.

Артисты на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Кукла чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Тем временем на Сытном дворе ЦПКиО развернулась ярмарка фермерских деликатесов и большая концертная программа с участием творческих коллективов из Пскова.

Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM Артист на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничные гуляния Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Народный театр «Две девицы» показывал детям и взрослым интерактивный спектакль «Сказ о храбром богатыре Илье Муромце, о невесте его Забаве Путятичне и о страшном злодее Соловье-Разбойнике». В течение всего дня проводились веселые игры, конкурсы, гостей угощали блинами и поили чаем.

Праздничные гуляния Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM Продажа чучел на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

На Потешной площадке масленичное представление «Чуды Диковинные» показывал уличный театр «Странствующие куклы Господина Пэжо».

Праздничные гуляния Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничные гуляния Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничные гуляния Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Но центром событий, как и положено, стал Масляный Луг — главная природная «площадь» Елагина острова. В течение дня здесь четырежды было разыграно масленичное представление «Невидальщина» (уличный театр «СоЛу»), а ровно в 18:00 состоялась праздничная церемония сжигания чучела Масленицы.

Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Сжигание чучела на праздничных гуляниях Широкой Масленицы в ЦПКО в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM