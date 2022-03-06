Анкара, , 21:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 6 марта сообщил ТАСС источник в МИД республики.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Министр (Мевлют Чавушоглу) обсудил с министром иностранных дел России Лавровым вопросы выхода из продолжающегося кризиса, — сказал собеседник агентства. — Было продолжено обсуждение вопросов, которые сегодня поднимал наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса.