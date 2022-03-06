Москва, 6 марта 2022, 21:53 — REGNUM Киевский режим отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа мирных людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы. Об этом заявили 6 марта в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом.