Москва, , 21:53 — REGNUM Киевский режим отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации большого числа мирных людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи граждан, в том числе иностранцы. Об этом заявили 6 марта в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом.