Турин, Италия, 6 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. 6 марта туринский «Ювентус» в матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Специей». Игра, проходившая в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», завершилась со счетом 1:0.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Единственный мяч на экваторе первого тайма забил 29-летний таранный форвард сборной Испании Альваро Мората после передачи Мануэля Локателли.

Бригада арбитров: Франческо Фурне | Дани Цеццони | Доменико Рокка.

Желтые карточки: Мартин Эртич 54', Душан Влахович 57', Тиагу Мотта 59', Лука Пеллегрини 61', Федерико Бернандески 68', Мехди Бурабия 90+3'.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Данило, Ругани, де Лигт, Пеллегрини (Бернандески, 63'), Артур, Рабьо, Локателли, Куадрадо, Влахович (Кин, 86'), Мората.

«Специя»: Проведель, Реца, Феррер, Эртич, Николау, Бастони, Маджоре (Бурабия, 76'), Агудело, Верде, Гьяси, Манай (Коваленко, 76').