Кёльн, Германия, , 21:40 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» в матче 25-го тура Бундеслиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Кельном» со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте встречи забил Стефан Пош после передачи Дэвида Раума.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Ассистенты главного судьи — Доминик Шал и Марсель Пайгрим.

Составы команд:

«Кельн»: Швабе, Шмиц, Килиан, Хорн (Шиндлер, 80'), Шабо (Дуда, 89'), Озкан, Любичич (Тильман, 72'), Кайнц (Андерссон, 72'), Ут (Лемперле, 89'), Скири, Модест.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Пош, Кадержабек, Штиллер, Акпогума (Фогт, 78'), Баумгартнер, Раум, Самассеку (Касим, 90'), Крамарич (Дабур, 78'), Бебу (Рюттер, 56').

На данный момент «Хоффенхайм», набрав 43 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кельн» с 36-ю очками располагается четырьмя строчками ниже.