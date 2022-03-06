Манчестер, Великобритания, , 21:33 — REGNUM 6 марта в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Манчестер Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Кевин Де Брёйне Brad Tutterow

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Кевин Де Брёйне (5' Бернарду Силва, 28') и Рияд Марез (68' Кевин Де Брёйне, 90+1' Илкай Гюндоган). Единственный мяч «красных дьяволов» на экваторе первого тайма забил Джейдон Санчо после передачи Поля Погба.

Желтую карточку получил Харри Магуайр на 63-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Саймон Беннет и Скотт Леджер.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 24/5

Удары в створ 10/2

Владение 69%/31%

Угловые 9/3

Нарушения 10/14

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу, Родри, Силва, Грилиш, Де Брёйне (Гюндоган, 80'), Марез, Фоден.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Теллеш, Ван-Биссака, Фред, Мактоминай, Погба (Рэшфорд, 64'), Санчо, Фернандеш, Эланга (Лингард, 64').

«Манчестер Сити», одержав 22-ю победу и набрав 69 очков, вновь увеличил отрыв от «Ливерпуля» до шести очков. «Манчестер Юнайтед» с 47-ю очками опустился на пятую позицию.