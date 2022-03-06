Екатеринбург, , 21:29 — REGNUM В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска защищают русский мир. Об этом заявила актриса Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и лауреат Премии «Золотая Маска» Мария Виненкова.

Жители Донбасса

Andrew Butko

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Она отметила, что не может представить себе, чтобы в России запретили какое-либо вероисповедание или какой-либо язык. В подъезде её дома живут люди разных национальностей, в том числе и украинец, ко всем относится с уважением. По её мнению, заслуга и гордость жителей России состоит в том, что они умеют уважать другие народы и сохранять многонациональность.

«И то, за что сегодня борются наши солдаты — за право русского человека говорить на русском языке — мне кажется, сегодня для всех важно», — сказала Виненкова.

Она также добавила, что есть люди, которые не понимают русского языка, не хотят говорить на нём. И призывала граждан не ссориться, а любить и беречь друг друга.