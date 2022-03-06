Москва, 6 марта 2022, 21:28 — REGNUM Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя не увенчалась успехом из-за дезинформации людей киевским режимом о переносе режима тишины. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.
Отмечается, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства. Кроме того, украинские власти с использованием интернет-ресурсов и телевидения активно дезинформируют жителей Мариуполя о переносе эвакуации по причине якобы имевшего место несоблюдения российской стороной обещанных режимов тишины.
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