Москва, , 21:28 — REGNUM Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя не увенчалась успехом из-за дезинформации людей киевским режимом о переносе режима тишины. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняла попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора», — сообщили в штабе.

Отмечается, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства. Кроме того, украинские власти с использованием интернет-ресурсов и телевидения активно дезинформируют жителей Мариуполя о переносе эвакуации по причине якобы имевшего место несоблюдения российской стороной обещанных режимов тишины.

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«Это тотальный обман и предательство своего народа», — подчеркнули в штабе.