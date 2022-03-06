Турин, Италия, 6 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. 28-летний оттянутый нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала входит в сферу трансферных интересов каталонской «Барселоны», мадридского «Атлетико» и миланского «Интера».

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, Дибала может перейти в один из трех клубов на правах свободного агента, так как соглашение аргентинского нападающего с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Ювентус» выкупил аргентинского футболиста у «Пармы» 1 июля 2015 года. Сумма трансфера составила 41 миллион евро.