Милан, Италия, 6 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Как утверждает издание Calciomercato, руководство миланского «Интера» намерено в марте начать переговоры с 37-летним голкипером Самиром Хандановичем о продлении контракта, так как текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня.

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В текущем сезоне Самир Ханданович принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых пропустил 22 мяча. Двенадцать матчей голкипер отстоял «на ноль».

Ханданович выступает за «Интер» с 9 июля 2012 года после перехода из «Удинезе» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость словенского вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Во вторник, 8 марта, «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».