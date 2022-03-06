Москва, 6 марта 2022, 21:21 — REGNUM Украинские нацисты угрожали гражданам Индии физической расправой за отказ эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины. Об этом 6 марта заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Читайте также: На Украине совершили крупнейший в истории захват заложников — эксперт