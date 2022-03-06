Москва, , 21:21 — REGNUM Украинские нацисты угрожали гражданам Индии физической расправой за отказ эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины. Об этом 6 марта заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера (5 марта) при эвакуации граждан Индии националисты, угрожая физической расправой с использованием оружия, запугивали иностранных граждан, отказывающихся эвакуироваться по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом.

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