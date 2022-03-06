Тула, 6 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. 22-летний фланговый нападающий «Арсенала» и сборной Замбии Кингс Кангва дал понять, что не собирается покидать тульский клуб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кангва

«Я остаюсь в тульском «Арсенале», — цитирует Кингса Кангва издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Кингс Кангва принял участие в двенадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.

Кангва выступает за «Арсенал» с 10 июля 2019 года после перехода из замбийского клуба «Билдкон» за 250 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость замбийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро. Соглашение Кангва с тульским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ряд легионеров покинули футбольный клуб «Краснодар» по разрешению ФИФА и УЕФА.