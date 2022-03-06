Манчестер, Великобритания, , 21:13 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, сделавший дубль в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Манчестер Юнайтед», стал четвертым бельгийцем, забившим 50 голов в АПЛ.

Кевин Де Брёйне Brad Tutterow

В декабре 2021 года Кевин Де Брёйне был признан издание IFFHS лучшим плеймейкером года. Бельгиец обошел Лионеля Месси («Барселона», «Пари Сен-Жермен») и Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»).

На данный момент на счету Кевина Де Брёйне десять забитых мячей и три результативные передачи в 21-м матче за «горожан» в рамках чемпионата Англии.

Ранее отметки в пятьдесят голов в рамках АПЛ достигли Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кристиан Бентеке.