Донецк, 6 марта 2022, 21:07 — REGNUM На сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации перешли более сотни военнослужащих ВСУ. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.»Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 104 военнослужащих ВСУ, 11 из которых находятся в медицинских учреждениях, — отметил Басурин. — Им оказывается квалифицированная помощь».Как передавало ИА REGNUM, спецоперация на Украине в поддержку республик Донбасса проводится российскими войсками с 24 февраля. Цель операции — защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.
«Специальная военная операция России на Украине»
Добровольно сложили оружие в Донбассе более 100 силовиков Украины — Басурин
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.