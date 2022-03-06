Ханты-Мансийск, , 21:03 — REGNUM В Ханты-Мансийске предприниматель установил бесплатный проезд по маршруту №8Б для жительниц столицы Югры в Международный женский день. Об этом сообщает городской информационный центр.

8 Марта ru.torange.biz

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Предприниматель сопроводил безвозмездный проезд в течение 8 марта лирическим поздравлением.

«Милые дамы! В этот прекрасный весенний день поздравляю вас с прекрасным праздником весны и красоты! От всей души желаю яркого весеннего настроения, головокружительной любви и семейного благополучия», — обратился к жительницам Ханты-Мансийска частный перевозчик.

Отмечается, что на маршруте №8Б (ОМК — Гимназия № 1) предприниматель часто организует социальные мероприятия по случаю Дня Победы, Дня учителя и Крещения Господня.