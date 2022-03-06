Москва, , 20:58 — REGNUM 25-летний российский атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев с оценкой 7,85 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Спартак» (0:2).

Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Суммарно на поле Бакаев провел 67 минут, после чего вместо полузащитника на поле вышел Джордан Ларссон. За отведенное время российский футболист записал на свой счет одну результативную передачу, а также отметился четырьмя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в семнадцати турах чемпионата России, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил пять желтых карточек.