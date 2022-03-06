Москва, 6 марта, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 25-летний российский атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев с оценкой 7,85 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Спартак» (0:2).

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Суммарно на поле Бакаев провел 67 минут, после чего вместо полузащитника на поле вышел Джордан Ларссон. За отведенное время российский футболист записал на свой счет одну результативную передачу, а также отметился четырьмя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в семнадцати турах чемпионата России, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил пять желтых карточек.