Оренбург, , 20:48 — REGNUM В Оренбургской области выздоровели ещё 1423 переболевших COVID-19. Об этом информирует областной оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе излечились уже 162 457 пациентов А было выявлено 195 344 случая коронавирусной инфекции.

В стационарах госпитализированы 843 человека. Из них 62 находятся на искусственной вентиляции лёгких. Скончались от ковида уже 3757 пациентов.