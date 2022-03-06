Москва, , 20:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ход российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.

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«Состоялся телефонный разговор В. Путина с … Н. Беннетом, — говорится в сообщении. — Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Н. Беннета с руководителями ряда государств».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил глава России Владимир Путин 24 февраля. По его словам, целью операции является защита людей, которые несколько лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.