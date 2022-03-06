Тюмень, 6 марта, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Тюменской области с 2020 года более чем в три раза выросло число вакансий с предоставлением служебного жилья. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Работы».

ИА REGNUM В труде

В число самых высокооплачиваемых специалистов, которых приглашают на работу в Тюменской области с предоставлением жилья, входят сварщики со стажем от трёх лет, которым предлагается в среднем 100 тыс. рублей в месяц. На зарплату до 80 тыс. рублей и жильё могут рассчитывать инженеры-проектировщики с дипломом по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

К зарплате обещают и жильё стоматологу, жестянщику, сиделкам, маляру, работнику кафе на АЗС, администратору шиномонтажной мастерской, инженеру-сметчику, транспортировщику на складе молочной продукции и водителю лесовоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области искали стропальщика для работы на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале за 800 тыс. рублей в месяц.