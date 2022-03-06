«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче»
Эльче, Испания, 6 марта, 2022, 20:30 — ИА Регнум. 6 марта каталонская «Барселона» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 одержала волевую победу над «Эльче». Игра, проходившая в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счетом 2:1.
Единственный мяч хозяев в конце первой половины матча забил 32-лентий фланговый нападающий Федль. В составе «сине-гранатовых» забитыми мячами отметились Ферран Торрес (60' Хорди Альба) и Мемфис Депай (84' пенальти).
Статистика матча («Эльче"/ «Барселона»)
Удары 13/20
Удары в створ 3/9
Владение 33%/67%
Угловые 5/6
Нарушения 10/8
Составы команд:
«Эльче»: Эдгар, Роко, Гонсалес, Мохика, Барраган, Гути (Марконе, 79'), Моренте (Понсе, 65'), Фидель (Хосан, 78'), Маскарель (Перес, 85'), Бойе (Каррильо, 65'), Милья.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Алвеш (Дест, 85'), Альба, Бускетс, де Йонг (Гонсалес, 68'), Педри, Дембеле (Траоре, 75'), Гави (Торрес, 46'), Обамеянг (Депай, 75').
«Барселона», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, обошла «Бетис» и поднялась на третью строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» с 29-ю очками остался на четырнадцатом месте.