Донецк, 6 марта, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Три 220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», а также танки и другое вооружение украинских формирований захватили в ходе успешных наступательных действий подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Подразделениями НМ ДНР были обнаружены и захвачены три 220-мм реактивные системы залпового огня «Ураган», пять танков Т-64БВ, пять БМП, 12 единиц колёсной техники ВСУ», — отметил Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что эвакуация жителей из Донецка официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города.