Москва, , 20:26 — REGNUM Опрос ВЦИОМ* позволяет сделать вывод, что тренд «по восходящей» в части доверия к Российской армии будет присутствовать и дальше, с небольшими циклами отрыва, считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

ИА REGNUM. «Это не первый опрос ВЦИОМ, который мы наблюдаем, и тенденция, в принципе, понятна и логична. Она отражает рост числа тех граждан, кто поддерживает спецоперацию на Украине, и считает ее успешной. Мы видим, что ниже 70% этот уровень не опускается, мы видим, что люди стали четко ассоциировать, что эта спецоперация связана с противодействием НАТО, то есть внешняя угроза осознается предельно четко, чего бы кому не хотелось, и кто бы что не говорил», — рассказала Наталья Линдигрин в беседе с корреспондентом

«Достаточно большое число людей — 46% — заявляют о том, что цель спецоперации — защитить Россию от приближения к нашим границам баз НАТО. 19% говорят о том, что цель спецоперации — изменить политический курс Украины, защитить русскоязычное население ЛНР и ДНР. О том, что наша цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России, говорят только 5%.», — подчеркнула политолог.

«84% опрошенных доверяют Российской армии, и это очень радует, несмотря на все те фейки, которые сейчас распространяются. Россияне этому не верят, и все в большей степени доверяют Российской армии, 84% — это очень много. Хочу также отметить, что очень высок процент тех, кто считает, что российская спецоперация на Украине проходит успешно — их 70%», — завершила свой комментарий Наталья Линдигрин.

*Опрос проводился методом телефонного интервью 3 марта 2022 года. Всего в исследовании приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

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