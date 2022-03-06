Москва, , 20:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если поступления превышают официальный доход за последние три года, а законность этих заработков не подтверждена.

Путин и зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время закон уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспорт и ценные бумаги, однако документ позволяет делать это с деньгами, поступившими на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года.

Также обязательным условием является отсутствие достоверных сведений, подтверждающих законность получения этих средств. Проверять достоверность сведений будут генеральный прокурор или подчинённые ему сотрудники надзорных ведомств.