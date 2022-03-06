Москва, 6 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Как сообщает концертное агентство SAV Entertainment на своей странице в социальной сети ВКонтакте, концерт 56-летней исландской певицы Бьорк Гвюдмундсдоуттир, запланированный на 8 июня 2022 года, не состоится в Москве.

Цитата из к/ф «Танцующая в темноте». Реж. Ларс фон Триер. 2000. Дания Бьорк

«Концерт Bjork, запланированный на 8 июня в Crocus City Hall, отменяется», — говорится в официальном заявлении концертного агентства. При этом причина отмены концерта на называется.

Ранее сообщалось, что свои концерты в России отменили такие группы как Rammstein, Imagine Dragons, Green Day, The Killers, Franz Ferdinand и другие. Рок-вокалист Игги Поп также отказался от выступления на фестивале Park Live.