Грозный, , 20:16 — REGNUM Просить президента России Владимира Путина об убежище для президента Украины Владимира Зеленского готов лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, Зеленского, если он уйдет в сторону Польши, ждет участь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Если же ты (Владимир Зеленский) доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России Владимира Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо, — написал Кадыров. — Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом».

Кадыров отметил, что бежать Зеленскому некуда, а «бандеровцы и Европа» ему не помогут.

«Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту — Януковичу (Виктор Янукович), — отметил глава Чечни. — … Это я говорю от себя лично».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.