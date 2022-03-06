Вашингтон, 6 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Сборы киноленты «Бэтмен» Мэтта Ривза за первый уик-энд проката в Соединенных Штатах Америки, как сообщает издание Deadline, превысили 57 миллионов долларов. Кассовые сборы в Северной Америке составили почти 120 миллионов долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Главные роли в новом «Бэтмене» исполнили Роберт Паттинсон («Помни меня», «Довод»), Зои Кравиц («Тронутые», «Безумный Макс: Дорога ярости»), Пол Дано, Джеффри Райт («Казино Рояль»), Джон Туртурро и Питер Сарсгаард.

Ранее сообщалось, что показ «Бэтмена» в России был отменен по решению американской кинокомпании Warner Bros. Также показы своих фильмов и сериалов приостановили Disney, Paramount Pictures и другие.