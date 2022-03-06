Санкт-Петербург, 6 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Молодой мужчина оказал активное сопротивление полицейскому, который проводил задержания участников незаконной уличной акции в центре Петербурга 6 марта. В отношении 29-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 стати 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ktr.su Уголовное дело

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в ходе несанкционированной акции в Адмиралтейском районе города, мужчина, препятствуя своему задержанию, нанес не менее двух ударов рукой сотруднику полиции.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в незаконной акции в Санкт-Петербурге приняло участие 1500 человек, 750 из которых были задержаны.