Москва, , 20:10 — REGNUM Как сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика», повторный показ фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», запланированный на 31 марта, был отменен.

Винсент Вега за чтивом Цитата из х/ф «Криминальное чтиво» реж Квентин Тарантино. 1994. США

По информации источника, в данный момент для кинопрокатчиков заморозили все договоренности и соглашения по многим релизам на территории России.

Мировая премьера «Криминального чтива» состоялась 21 мая 1994 года. Картина за время проката собрала более 200 миллионов долларов при бюджете в 8 миллионов долларов. Главные роли исполнили Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Винг Рейз и Тим Рот.

Ранее сообщалось, что прокат своих фильмов и сериалов в России приостановили такие киностудии, как Paramount Pictures, Sony, Warner Bros. и другие.