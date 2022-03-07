Москва, , 17:58 — REGNUM В интересах Турции было не перекрывать черноморские проливы для российских военных кораблей, но давление НАТО заставило Анкару пойти на это. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Айвазовский. Лунная ночь на Босфоре. 1894

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«Реджеп Тайип Эрдоган до конца отказывался перекрывать проливы и аргументировал это тем, что иметь экономическую войну с Россией он не хочет. Он не собирался вводить санкции, а наоборот планировал увеличить экономическое взаимодействие с Россией. Но так как Турция является членом НАТО и Турция должна выполнять определённые обязательства перед Вашингтоном, Эрдоган и пошёл на эти шаги. Видимо, американские коллеги додавили. На мой взгляд, в данной ситуации Турция не исходит из своих собственных внутренних целей, а ориентируется на интересы так называемого «мирового сообщества». Так что действия Турции, это — результат влияния извне, тем более, что проход через проливы регулируется международным законодательством, а не только внутритурецким», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция закрыла черноморские проливы для российских военных кораблей.