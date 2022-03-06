Москва, , 19:44 — REGNUM В московском аэропорту Шереметьево более трехсот активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» встретили Паралимпийскую сборную России, только что вернувшуюся с Паралимпиады в Пекине.

Активисты МГЕР м Волонтерской роты в Шереметьево МГЕР

В руках активисты держали плакаты с яркими лозунгами в поддержку паралимпийцев: «Россия вперёд!», «Для нас вы всегда первые», «Знайте — за вами вся Россия» и другие. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«За день до начала Паралимпиады в Пекине Международный паралимпийский комитет не допустил россиян до участия в соревнованиях. Считаем это крайне несправедливым и не обоснованным решением. Но для нас, для всего русского народа, они были, есть и будут чемпионами. Важно, чтобы каждый спортсмен знал, что мы гордимся и верим в них. Спорт всегда должен быть вне политики, но, к сожалению, мы наблюдаем обратное», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, в четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов.