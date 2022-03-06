Москва, 6 марта 2022, 19:44 — REGNUM В московском аэропорту Шереметьево более трехсот активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» встретили Паралимпийскую сборную России, только что вернувшуюся с Паралимпиады в Пекине.
В руках активисты держали плакаты с яркими лозунгами в поддержку паралимпийцев: «Россия вперёд!», «Для нас вы всегда первые», «Знайте — за вами вся Россия» и другие. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, в четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов.